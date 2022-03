Formule 1

Formule 1 : Red Bull fracasse Hamilton après cette révolution en F1 !

Publié le 2 mars 2022 à 18h35 par A.M.

Helmut Marko, conseiller chez Red Bull, a fustigé le comportement de Lewis Hamilton cet hiver, le jugeant responsable du départ de Michael Masi.

Après une saison haletante, Lewis Hamilton a perdu le titre dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi. Une déception qu'il a eu du mal à encaisser et qui l'a poussé à se terrer dans le silence pendant de longues semaines au point de semer le doute sur son avenir en Formule 1. En parallèle, la FIA a acté d'énormes changements, à commencer par le départ de Michael Masi, directeur de course de la F1, vivement critiqué pour sa gestion du régime de voiture de sécurité à Abu Dhabi. Et pour Helmut Marko, conseiller chez Red Bull et responsable de la filière des jeunes pilotes, Lewis Hamilton est responsable de ce départ.

«Michael Masi a juste été sacrifié pour tout cela»