Formule 1 : Ferrari répond à Lewis Hamilton !

Publié le 1 mars 2022 à 17h35 par A.M.

Alors que Lewis Hamilton a récemment fait des Ferrari les grands favoris pour la saison 2022, Mattia Binotto a répondu au septuple champion du monde.

Après les premiers essais hivernaux, Lewis Hamilton s'est prononcé sur Ferrari qui a semblé en grande forme. Il faut dire que la Scuderia , compte tenu de ses résultats médiocres ces dernières saisons, a pu travailler plus en soufflerie que Mercedes et Red Bull. Ainsi, Lewis Hamilton penser que Ferrari a de l'avance : « On ne sait absolument pas où chacun se situe. C'est exaltant. Pour la Scuderia, ils ont dit l'an dernier qu'ils allaient focaliser leurs efforts sur cette saison. Alors, on va voir s'ils ont sept mois d'avance sur la concurrence ou pas. » Toutefois, Mattia Binotto a répondu au septuple champion du monde en renvoyant le statut de favori à Mercedes.

«Ce seront eux qui auront deux ou trois mois d’avance»