Formule 1

Formule 1 : Nouvelle bombe pour l’avenir de Max Verstappen !

Publié le 2 mars 2022 à 10h35 par B.C.

Sacré champion du monde la saison dernière, Max Verstappen s’apprêterait à signer un nouveau contrat record avec Red Bull.

À 24 ans, Max Verstappen a remporté le premier titre mondial de sa carrière la saison dernière au terme d’une incroyable bataille avec Lewis Hamilton. Désormais, le Néerlandais est plus serein comme il le révélait dernièrement dans des propos rapportés par GPblog : « Mon but dans la vie a été atteint et maintenant, vous vous sentez plus calme intérieurement. Je suis plus relaxé maintenant et c’est probablement quelque chose de positif. Avant, il y avait toujours ce désir de remporter un championnat. J’en avais vraiment besoin. Maintenant que j’ai réussi, je peux regarder en arrière. On peut réfléchir un peu mieux. » Un apaisement qui devrait être renforcé dans les prochains jours, puisque le pilote Red Bull s’apprêterait à sceller son avenir.

Nouveau contrat XXL pour Verstappen