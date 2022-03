Formule 1

Formule 1 : L'aveu de Charles Leclerc après les essais à Barcelone !

Publié le 1 mars 2022 à 22h35 par La rédaction

Charles Leclerc a obtenu le meilleur temps lors de la deuxième journée des essais à Barcelone. Mais le pilote Ferrari ne souhaite pas s'emballer.

Charles Leclerc a vécu une saison 2021 délicate. Quatrième en 2019, son meilleur classement depuis ses débuts en Formule 1, le pilote monégasque a terminé à la septième place, derrière son coéquipier Carlos Sainz Jr (5ème). De manière générale, les deux pilotes Ferrari ont déçu et semblaient en retrait la saison dernière. La Scuderia espère se mêler à la lutte en 2022. L’écurie italienne a travaillé dur pendant l’intersaison et les premiers résultats se font ressentir. Lors des essais à Barcelone, Leclerc a obtenu le meilleur temps lors de la deuxième journée et Ferrari a terminé avec le plus fort kilométrage. Mais le Monégasque ne donne pas d’importance à ces performances et a déjà la tête tournée vers les prochains essais, au Bahreïn.

« Ça ne veut absolument rien dire »