Formule 1

Formule 1 : La satisfaction de Verstappen après ses essais à Bahreïn !

Publié le 11 mars 2022 à 21h35 par P.L.

Ce vendredi, Red Bull a pu faire de nouveaux essais à Bahreïn en marge du premier Grand Prix de la saison 2022. Et Max Verstappen s'est montré plutôt satisfait du travail effectué.

À quelques jours du premier Grand Prix, à Bahreïn, les pilotes ont l’opportunité de faire quelques essais sur la piste avant les qualifications. Ce vendredi, l'écurie Red Bull s'est montrée plutôt satisfaite de son travail. Après Sergio Pérez ce jeudi, c’est Max Verstappen qui a pris place au volant de la monoplace de l’écurie autrichienne. Et le champion du monde en titre a l’air content des progrès effectués.

« Je suis assez content de ce qu’on a découvert, on progresse dans des directions différentes et c’est très positif »