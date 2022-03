Formule 1

Formule 1 : Quand George Russell se compare à... Lewis Hamilton !

Publié le 10 mars 2022 à 18h35 par P.L.

À l'aube de la nouvelle saison, George Russell a pu observer attentivement le style de pilotage de Lewis Hamilton. Et le Britannique a trouvé quelques points de similitude avec son compatriote septuple champion du monde.

En 2022, George Russell aura la chance de prouver ce qu’il vaut au sein d’une grande écurie. Après trois saisons à faire ses preuves chez Williams, le Britannique est le nouveau coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes. Le pilote de 24 ans remplace Valtteri Bottas, parti chez Alfa Romeo, et tentera à coup sûr d’apporter une grosse concurrence à son compatriote septuple champion du monde. À un peu plus d’une semaine du premier Grand Prix de la nouvelle saison, George Russell a pu observer le style de pilotage de Lewis Hamilton un peu plus en profondeur. Et il s’est trouvé quelques points de similitude avec son coéquipier.

« D’après ce que j’ai vu, je pense que nous avons une façon similaire de piloter »