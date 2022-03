Formule 1

Formule 1 : Une révolution se prépare pour Lewis Hamilton et Mercedes !

Publié le 9 mars 2022 à 9h35 par A.M.

A quelques heures de la seconde période d'essais hivernaux, des rumeurs se font de plus en plus insistantes concernant les améliorations révolutionnaires que Mercedes pourrait apporter sur sa monoplace.

A partir de jeudi, les écuries ont rendez-vous à Bahreïn, théâtre du premier Grand Prix de la saison, pour la dernière période d'essais hivernaux après ceux de Barcelone il y a quelques jours. L'occasion d'en savoir un peu plus sur la hiérarchie en place puisque les équipes ont probablement caché le véritable potentiel de leur monoplace, se concentrant principalement sur la fiabilité et surtout sur la compréhension des nouveaux éléments apportés sur des voitures rendues très différentes par la nouvelle réglementation. Et Mercedes pourrait même venir avec de sacrés changements.

Des évolutions révolutionnaires sur la Mercedes ?