Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton affiche un grand objectif avant sa retraite !

Publié le 7 mars 2022 à 19h35 par B.C. mis à jour le 7 mars 2022 à 19h38

Figure majeure de la Formule 1, Lewis Hamilton reconnaît vouloir laisser un héritage fort à l’issue de sa carrière, et pas uniquement sur le plan sportif.

Septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton va incontestablement marquer l’histoire de ce sport. À 37 ans, le Britannique se dirige vers la fin de sa carrière, alors que son contrat avec Mercedes court jusqu’à l’issue de la saison 2023. Mais Lewis Hamilton ne veut pas uniquement laisser une trace sur le plan sportif. Le pilote Mercedes est notamment connu pour sa lutte contre les inégalités et le racisme, et dans des propos relayés par Nextgen-Auto , il confirme vouloir laisser une trace dans l’histoire qui ira au-delà de ses exploits sportifs.

« Je n’ai jamais voulu que l’on se souvienne de moi uniquement comme pilote »