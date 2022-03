Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton dévoile l'un de ses secrets en course !

Publié le 6 mars 2022 à 15h35 par La rédaction

Impressionnant lorsqu’il s’agit de piloter, Lewis Hamilton l’est aussi en matière de bluff. Le septuple champion du monde est revenu sur cet aspect de la course qui peut tout changer.

A quelques secondes près, Lewis Hamilton aurait pu remporter son 8ème titre de champion du monde et ainsi dépasser Michael Schumacher. Mais à Abu Dhabi, le pilote Mercedes s’est fait surprendre au dernier tour de la course par un Max Verstappen survolté qui est allé glaner son premier titre. A quelques semaines du début de la nouvelle saison, Lewis Hamilton apparaît plus apaisé. L’Anglais est revenu sur un détail de course qui peut faire la différence : le bluff.

«Bluffer peut avoir une incidence sur votre propre équipe»