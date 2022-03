Formule 1

Formule 1 : Haas fait une annonce tonitruante sur l'avenir de Mazepin !

Publié le 5 mars 2022 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 5 mars 2022 à 10h42

La sentence était attendue, elle est tombée ce samedi. Haas a décidé de se séparer de Nikita Mazepin, le pilote russe. Une décision forte qui fait suite au conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Dans tous les sports, le conflit entre l’Ukraine et la Russie a d'importantes répercussions. La Formule 1 n'y échappe pas. Récemment, le Grand Prix de Russie a été annulé avant que le partenariat ne soit rompu entre le promoteur et la Formule 1. Haas aussi a fini par prendre une énorme décision. De nationalité russe, Nikita Mazepin était au cœur de la tourmente. Avant que son écurie ne décide d’en terminer avec son contrat…

« L’équipe est choquée et attristée par l’invasion de l’Ukraine »