Formule 1 : La nouvelle annonce de Grosjean sur un retour en F1 !

Publié le 4 mars 2022 à 23h35 par T.M.

Alors que Romain Grosjean évolue désormais en Indycar, il n’est pas question pour lui de revenir en Formule 1.

A Bahreïn, Romain Grosjean avait échappé au pire suite à son terrible accident au volant de sa Haas. Le voir sortir des flammes a d’ailleurs été la dernière image de lui sur un circuit de Formule 1. Depuis, le Français a tourné cette page et a ouvert un nouveau chapitre en Indycar. Toutefois, l’idée d’un retour en F1 est souvent évoquée pour Grosjean. Mais interrogé à ce sujet, le principal intéressé a été très clair.

« Quand les gens me demandent si je veux revenir en Formule 1, je dis non »