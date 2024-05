PSG : Riolo balance sur un joueur «catastrophique»

La rédaction

Cataclysme. Voilà peut-être le mot qui résume le mieux la soirée vécue par le Paris-Saint Germain ce mardi. Grand favori de cette demi-finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, Paris a finalement pris la porte. Les critiques pleuvent sur les joueurs parisiens, notamment celles de Daniel Riolo qui se lâche sur la prestation de Gianluigi Donnarumma.

Le ciel est une nouvelle fois tombé sur la tête du Paris-Saint Germain. Si la confiance était au rendez-vous dans les rangs parisiens, le score, lui, n’a pas penché en faveur des rouges et bleus. Une nouvelle fois battus par le Borussia Dortmund, cette fois-ci au Parc des Princes, les joueurs de Luis Enrique subissent une vague de critiques. Sur RMC , Daniel Riolo s’est lâché concernant Gianluigi Donnarumma.

« Donnarumma a été catastrophique »

Le PSG y a cru jusqu’au bout, mais le but de Mats Hummels sur un corner à la 50ème minute a mis un sacré coup de frein aux Parisiens. Si Beraldo a laissé l’Allemand libre de tout marquage, Daniel Riolo désigne Gianluigi Donnarumma comme le principal fautif sur cette action : « Donnarumma a été catastrophique. Ce but sur corner, c’est pas possible. » a lancé le journaliste.

Donnarumma une nouvelle fois fautif ?

Si l’attribution de ce but peut être donnée aussi bien à Gialuigi Donnaruma qu’à Beraldo, la gardien de but italien du Paris-Saint Germain n’est une nouvelle fois pas exempt de tout reproche. Souvent mis en difficulté sur ses relances au pied, il avait donné le but de l’espoir au Real Madrid en 2022, en perdant le ballon devant Karim Benzema. Si il n’a pas commis telle bévue ce mardi, nul doute que les doutes concernant le champion d’Europe 2021 avec l’Italie vont de nouveau émerger.