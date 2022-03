Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly revient sur le sacre de Max Verstappen !

Publié le 7 mars 2022 à 10h35 par T.M.

Au terme d’un incroyable duel avec Lewis Hamilton, Max Verstappen a été sacré champion du monde de Formule 1 en 2021. Un titre évoqué par Pierre Gasly.

A 24 ans, Max Verstappen a remporté, en 2021, son premier titre de champion du monde. Et la bataille avec Lewis Hamilton aura été intense tout au long de la saison. Entre le pilote Red Bull et celui de Mercedes, la bataille était acharnée et il aura fallu attendre le dernier tour, du dernier Grand Prix à Abu Dhabi, pour voir Verstappen l’emporter.

« Je savais donc que ça allait venir »