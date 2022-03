Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Abu Dhabi... Verstappen met les choses au clair sur son sacre !

Publié le 6 mars 2022 à 21h35 par P.L. mis à jour le 6 mars 2022 à 21h38

Sacré champion du monde après une grande controverse, Max Verstappen invite les fans de Formule 1 à ne pas se focaliser sur la polémique d'Abu Dhabi. Selon lui, le titre aurait dû se décider bien plus tôt dans l'année.

La saison 2021 de Formule 1 s’est terminée avec une grande controverse. Alors que le titre se jouait entre Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du dernier Grand Prix de l’année à Abu Dhabi, le Britannique semblait se diriger droit vers un huitième sacre mondial. Mais à la suite d'une décision discutable de Michael Masi après l’accident de Nicholas Latifi, Max Verstappen a pu rattraper son rival pour finalement s’imposer dans le dernier tour. Et pour le Néerlandais, son sacre aurait dû se fêter bien plus tôt grâce à sa saison assez régulière.

«Le titre aurait normalement dû être décidé bien plus tôt»