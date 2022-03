Formule 1

Formule 1 : Les ambitions colossales de Fernando Alonso pour 2022 !

Publié le 6 mars 2022 à 13h35 par A.M. mis à jour le 6 mars 2022 à 13h43

Toujours très ambitieux, Fernando Alonso ne cache pas ses ambitions pour 2022. L'Espagnol souhaite tout simplement décrocher un troisième titre mondial.

De retour en Formule 1 il y a un an, Fernando Alonso a pu reprendre le rythme durant la saison 2021. Une saison de transition pour Alpine qui a tout de même permis à l'Espagnol de décrocher son premier podium depuis 2014. Mais le double Champion du monde n'a jamais caché que son ambition était de revenir en F1 pour décrocher un troisième titre mondial. Et dans cette optique, la saison 2022 est très attendue par Fernando Alonso compte tenu des importants changements au sein de la réglementation. Tout est remis à zéro ce qui permet à l'ancien pilote Ferrari d'avoir de grandes ambitions.

Alonso veut un troisième titre