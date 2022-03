Formule 1

Formule 1 : Nikita Mazepin sort du silence après son départ de Haas !

Publié le 5 mars 2022 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 5 mars 2022 à 14h37

En raison du conflit entre la Russie et l’Ukraine, l’écurie Haas a décidé de rompre le contrat de Nikita Mazepin, son pilote russe. Une décision qui attriste le principal intéressé.

La rumeur courait, elle est désormais officielle : Haas a rompu le contrat de Nikita Mazepin, le pilote russe. En réaction au conflit entre la Russie et l’Ukraine, l’écurie américaine a pris une énorme décision pour son pilote. Quelques jours après l’annonce de la Formule 1 sur le refus d’organiser le Grand Prix de Russie, c’est une écurie qui monte au créneau. De quoi attrister Nikita Mazepin…

« J’espère sincèrement que nous pourrons tous être ensemble à nouveau »