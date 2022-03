Formule 1

Formule 1 : L'annonce fracassante de Lewis Hamilton sur son avenir !

Publié le 3 mars 2022 à 17h35 par A.M.

Du haut de ses 37 ans, Lewis Hamilton reconnaît que désormais il pense à la retraite après chaque fin de saison. Mais il reste toutefois motivé.

Durant tout l'hiver, l'avenir de Lewis Hamilton n'a cessé de faire parler. Et pour cause, le septuple champion du monde s'est terré dans le silence après avoir perdu le titre mondial dans des circonstances très difficiles à avaler. Cependant, le Britannique a fait son retour et semble très motivé à l'idée d'aller chercher un huitième titre de Champion du monde. Malgré tout, du haut de ses 37 ans et Lewis Hamilton a conscience que l'heure de la retraite pourrait prochainement sonner.

«Naturellement, à la fin de n’importe quelle saison, j’y pense maintenant»