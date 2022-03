Formule 1

Formule 1 : Lando Norris affiche ses ambitions pour la nouvelle saison !

Publié le 5 mars 2022 à 16h35 par La rédaction

A la recherche de sa première victoire en Grand Prix, Lando Norris a dressé une liste de points sur lesquels il devait travailler pour continuer sa progression.

6ème au dernier championnat du monde de Formule 1, Lando Norris a fait des débuts remarqués depuis son arrivée dans la plus prestigieuse des catégories. A 22 ans, l’Anglais tentera cette saison de remporter son premier Grand Prix. L’écurie McLaren a continué de lui faire confiance et a même prolongé son contrat. Lucide, Lando Norris a dressé les compétences qu’il devait travailler pour être plus performant cette saison.

« La chose la plus fondamentale est vraiment la régularité »