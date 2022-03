Formule 1

Formule 1 : Ce terrible constat de McLaren sur Red Bull !

Publié le 5 mars 2022 à 18h35 par P.L.

Au cours des dernières années, Red Bull a accordé sa confiance à de nombreux pilotes. Mais pour Zak Brown, patron de McLaren, l'équipe autrichienne a brisé de nombreuses carrières à cause de ses grandes exigences.

Au cours des dernières années, Red Bull a connu de nombreux pilotes au sein de son écurie. Outre Max Verstappen, l’équipe autrichienne a longtemps cherché le coéquipier idéal du Néerlandais, entre Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez... Que ce soit en Formule 1 ou dans d’autres disciplines automobiles, Red Bull n’accorde sa confiance que sur très peu de temps. Selon Zak Brown, l’équipe d’Helmut Marko a brisé de nombreuses carrières à cause de ses grandes exigences.

Selon Zak Brown, Red Bull a « ruiné quelques carrières »