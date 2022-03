Formule 1

Formule 1 : Verstappen envoie un message fort à Hamilton après son sacre !

Publié le 6 mars 2022 à 20h35 par P.L.

Sacré champion du monde en 2021, Max Verstappen voit son titre être fortement contesté par Mercedes et les fans de l'écurie allemande, et ce, à cause de la controverse du dernier Grand Prix. Mais même s'il est compréhensif envers Lewis Hamilton, le Néerlandais s'accorde du crédit grâce à sa saison assez régulière.

La fin de l’année 2021 a été plutôt controversée en Formule 1. Au terme d’une saison très serrée, Lewis Hamilton et Max Verstappen se jouaient le titre lors de la dernière course, à Abu Dhabi. Et alors que le Britannique semblait filer vers un huitième titre mondial, une décision discutable de Michael Masi a totalement inversé la tendance et permis au Néerlandais de refaire son retard pour finalement s’imposer et devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière. À l’aube de la saison 2022, Max Verstappen s’est montré plutôt compréhensif envers les sentiments de Lewis Hamilton après cette désillusion. Mais selon le pilote de Red Bull, il n’a pas démérité au vu de sa saison de qualité.

«Je me fiche que les gens essaient d’enlever de l’éclat à mon titre»