PSG : France 98 se lâche sur Mbappé

Alors que le PSG a été éliminé par le Borussia Dortmund mardi soir en demi-finales, Kylian Mbappé a probablement joué son dernier sous les couleurs parisiennes en Ligue des champions. Emmanuel Petit a été déçu par les prestations de l’international français, à l’aller comme au retour, et estime qu’il devra montrer un tout autre visage s’il rejoint le Real Madrid la saison prochaine.

« Il passe complètement à côté . » Comme il l’a confié à France Info , Kylian Mbappé a raté sa sortie pour Bixente Lizarazu. Le capitaine de l’équipe de France a probablement disputé son dernier match en Ligue des champions avec le PSG mardi soir face au Borussia Dortmund. Un avis que partage un autre champion du monde 1998, Emmanuel Petit.

« Ça a été une sortie extrêmement décevante »

« Mbappé ? On retiendra ses poteaux, on retiendra un petit peu son impuissance, que ce soit au poste d'ailier gauche ou au poste d'avant-centre, du manque d'impact qu'il a eu dans ces matchs-là. Et puis son leadership, qui pour moi n'a pas été présent sur les deux demi-finales, à la fois sur le terrain, mais également sa façon d'haranguer ses collègues, d'être le porte-drapeau de cette équipe. Donc oui, ça a été une sortie extrêmement décevante. C'est quelqu'un qui adore, qui assume et qui revendique de prendre des responsabilités. Et je trouve que sur cette double confrontation, il a été défaillant », a déclaré Emmanuel Petit, dans un entretien accordé à MadeInFOOT

« S'il va au Real Madrid, il va falloir vraiment qu'il hausse son curseur »