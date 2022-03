Formule 1

Formule 1 : La grande révélation de Verstappen sur Hamilton après Abu Dhabi !

Publié le 6 mars 2022 à 19h35 par P.L. mis à jour le 6 mars 2022 à 19h42

Après le Grand Prix d'Abu Dhabi, Lewis Hamilton s'est terré dans le silence suite à sa défaite face à Max Verstappen. Le Néerlandais, lui, n'a pas pris le temps de le contacter, puisqu'il considère qu'il est temps de passer à autre chose.

Alors que la saison 2022 s’apprête à débuter, tout le monde parle encore de la polémique de l’année 2021. Lors du dernier Grand Prix, à Abu Dhabi, Lewis Hamilton se dirigeait tout droit vers un huitième sacre mondial. Mais à cause d’une décision controversée de Michael Masi, le directeur de course, suite à l’accident de Nicholas Latifi, Max Verstappen a pu refaire son retard pour finalement s’imposer dans le dernier tour et devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière. Alors que Lewis Hamilton s’est terré dans le silence après cet événement, Max Verstappen a avoué ne pas l’avoir contacté, et ce, parce qu’il considère qu’il est temps de passer à autre chose.

«Pour moi il est temps de passer à autre chose»