Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly annonce la couleur pour un retour chez Red Bull !

Publié le 7 mars 2022 à 9h35 par T.M.

Aujourd’hui chez AlphaTauri, Pierre Gasly reste toutefois lié à Red Bull. De quoi envisager un retour aux côtés de Max Verstappen dans les mois à venir ? Gasly s’est penché sur la question.

N’ayant pas convaincu chez Red Bull, Pierre Gasly a rapidement été rétrogradé chez Toro Rosso, désormais AlphaTauri. Mais cela n’a pas trop chamboulé le Français, qui rayonne ces deux dernières saisons au volant de sa monoplace, ayant notamment remporté le Grand Prix de Monza en 2020. Pas de quoi toutefois lui donner une seconde chance chez Red Bull en 2022. Gasly va ainsi continuer avec AlphaTauri, mais l’idée d’un retour dans l’écurie mère reste présente, bien que le temps commence à presser…

« Nous en discuterons avec Helmut le moment venu »