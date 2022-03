Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Red Bull… Gasly en rajoute une couche sur son avenir !

Publié le 7 mars 2022 à 12h35 par T.M.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec Red Bull, Pierre Gasly voit son avenir être au centre de nombreuses discussions. L’actuel pilote AlphaTauri a donc fait le point.

Malgré ses excellentes performances avec AlphaTauri, Pierre Gasly n’a toutefois pas encore obtenu de deuxième chance avec Red Bull. Ayant déçu une première fois en tant que coéquipier de Verstappen, le Français va encore devoir attendre s’il veut retrouver cette place. Mais cela arrivera-t-il ? Alors que Gasly est sous contrat jusqu’en 2023 avec Red Bull, de nombreuses questions se posent à propos de l’avenir du pilote de 26 ans. D’ailleurs, il y a quelques semaines, il était annoncé comme l’une des pistes de Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton.

« Il faudra voir quelles sont les opportunités à l’avenir »