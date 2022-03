Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly annonce la couleur pour 2022 !

Publié le 7 mars 2022 à 14h35 par T.M.

A l’aube du coup d’envoi de la saison 2022 de Formule 1, Pierre Gasly a fait le point sur ses ambitions et celles de son écurie, AlphaTauri.

Plus que quelques jours donc avant le premier Grand Prix de la saison 2022 de Formule 1. Le 20 mars prochain, les pilotes s’expliqueront pour la première fois de cet exercice à Bahreïn. Pour le moment, l’heure est encore aux derniers réglages pour arriver dans les meilleures conditions. Si les yeux seront bien évidemment rivés sur le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, d’autres pilotes entendent également se montrer. Cela vaut notamment pour Pierre Gasly qui sort de deux très bonnes saisons avec AlphaTauri et qui va devoir confirmer.

« J’ai vraiment envie de me battre pour les podiums et les victoires »