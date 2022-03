Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Abu Dhabi... Red Bull revient sur le sacre de Verstappen !

Publié le 8 mars 2022 à 11h35 par P.L.

Pourtant auteur d'une saison assez régulière, Max Verstappen s'est vu être sacré champion du monde dans la controverse. Mais pour Christian Horner, il ne faut pas résumer le titre du Néerlandais à l'incident d'Abu Dhabi.

Après une saison 2021 intense à cause de sa rivalité avec Lewis Hamilton, Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière lors du dernier Grand Prix de l’année. Toutefois, sa dernière victoire s’est faite dans la controverse. À Abu Dhabi, Lewis Hamilton semblait filer vers un huitième sacre mondial après avoir dominé la course dans sa majeure partie. Mais suite à une décision discutable de Michael Masi après l’accident de Nicholas Latifi, Max Verstappen a pu refaire son retard, doubler son rival dans le dernier tour et finalement s’imposer pour obtenir son premier titre de champion du monde. Depuis, les fans de Formule 1 résument la saison du Néerlandais à ce seul événement. Mais pour Christian Horner, il faut regarder l’année 2021 de Max Verstappen dans son ensemble.

« Max méritait vraiment ce championnat »