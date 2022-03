Formule 1

Formule 1 : George Russell envoie un message fort à Lewis Hamilton !

Publié le 10 mars 2022 à 12h35 par A.M.

Interrogé sur sa relation avec Lewis Hamilton, George Russell ne tarit pas d'éloges pour son nouveau coéquipier chez Mercedes.

Si les duos de pilotes ont peu changé dans les écuries de Formule 1 entre les deux saisons, Mercedes a échappé à cette règle. Après cinq saisons, Valtteri Bottas a cédé son baquet à George Russell, amené à moyen terme à prendre la succession de Lewis Hamilton. Mais avant de remplacer son compatriote, l'ancien pilote Williams va devoir faire équipe avec lui. Et George Russell assure que les premières semaines dans la peau du coéquipier de Lewis Hamilton se passent très bien.

«Je pense que nous avons une très bonne relation»