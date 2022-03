Formule 1

Formule 1 : Le terrible constat de Fernando Alonso pour cette saison...

Publié le 10 mars 2022 à 10h35 par A.M.

Alors que le paddock est à Bahreïn pour la seconde partie des essais hivernaux, Fernando Alonso s'inquiète déjà des performances de son Alpine.

La saison 2022 de Formule 1 est très attendue. Et pour cause, le changement radical de réglementation devrait apporter de grandes nouveautés et peut-être même resserrer la hiérarchie. Alpine attend notamment beaucoup de cette nouvelle saison puisque son retour en F1 s'est fait dans le but de profiter de ces changements pour rivaliser avec les meilleurs écuries. Toutefois, Fernando Alonso ne semble pas très optimiste après les premiers essais réalisés à Barcelone.

«Je pense qu’il y a certains de nos rivaux qui ont travaillé de manière plus intelligente que nous»