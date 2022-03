Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Fernando Alonso sur Alpine !

Publié le 1 mars 2022 à 9h35 par T.M.

Alors que les premiers essais ont eu lieu en cette année 2022, Fernando Alonso approuve les changements apportés par Alpine.

D’ici quelques jours, la saison de Formule 1 reprendra ses droits. Mais en attendant le premier Grand Prix de la saison, les pilotes s’étaient dernièrement donnés rendez-vous à Barcelone pour effectuer les premiers essais de leur nouvelle monoplace. De quoi donner lieu à un premier passage de revue des forces en présence pour cette année 2022. Et si cela n’a pas été parfait pour Alpine en Catalogne, Fernando Alonso est tout de même satisfait par les performances de l’écurie française.

« Un pas en avant »