Formule 1

Formule 1 : Red Bull interpelle Verstappen sur son style de pilotage !

Publié le 8 mars 2022 à 13h35 par P.L.

Agressif sur les circuits, Max Verstappen a été impliqué dans quelques incidents de piste en 2021. Néanmoins, Christian Horner souhaite voir son pilote garder cette même mentalité, tout en apprenant de ses erreurs.

En 2021, Max Verstappen a été sacré champion du monde au terme d’une rivalité très intense avec Lewis Hamilton. Régulier tout au long de la saison, le Néerlandais est venu à bout du Britannique lors du dernier Grand Prix de l’année. Toutefois, le pilote de Red Bull a eu le don de s’attirer les foudres du public par moment, tant son style agressif sur le circuit a parfois été considéré comme dangereux. Christian Horner, lui, souhaite que Max Verstappen garde cette même approche, tout en apprenant de ses erreurs pour éviter au maximum les incidents de piste.

« Je veux absolument qu’il garde la même approche »