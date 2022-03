Formule 1

Formule 1 : Hamilton, polémique... Red Bull monte au créneau pour Verstappen !

Publié le 8 mars 2022 à 12h35 par P.L.

Très affecté par sa défaite à Abu Dhabi, Lewis Hamilton s'est longtemps terré dans le silence. Max Verstappen, lui, n'a pas tenté une seule fois de réconforter son rival après son titre de champion du monde. Christian Horner a donc tenu à expliquer pourquoi le pilote de Red Bull n'a pas apporté son soutien à celui de Mercedes.

En 2021, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont livrés une rivalité intense pour le titre de champion du monde. La lutte étant serrée, la victoire finale devait se jouer lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, dernière course de la saison. Le Britannique semblait bien parti, possédant une avance notable sur son rival. Mais suite à l’accident de Nicholas Latifi et à une décision controversée de Michael Masi, Max Verstappen a pu refaire son retard sur Lewis Hamilton pour finalement le doubler dans le dernier tour et s’imposer pour devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière. Très affecté par cette défaite, Lewis Hamilton s’est longtemps terré dans le silence. Max Verstappen, lui, n’a pas apporté le moindre soutien au pilote de Mercedes, ce qui lui a valu quelques critiques. De ce fait, Christian Horner a tenu à défendre le Néerlandais.

« Je pense que ça lui est complètement passé au-dessus de la tête »