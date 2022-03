Formule 1

Formule 1 : Bottas se fixe un objectif clair avec Alfa Romeo en 2022 !

Publié le 9 mars 2022 à 22h35 par P.L.

En 2022, Valtteri Bottas évoluera au volant d'une monoplace d'Alfa Romeo. Et le Finlandais entend bien faire de son mieux pour amener sa nouvelle écurie aussi haut que possible.

Après cinq saisons passées chez Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas pilotera pour une nouvelle écurie en 2022. Le Finlandais évoluera sous les couleurs d’Alfa Romeo pour la saison à venir. Pour l’homme de 32 ans, c’est un nouveau défi, surtout au vu de la position de sa nouvelle écurie la saison dernière (neuvième, juste devant Haas). Mais Valtteri Bottas espère toutefois donner beaucoup de succès à Alfa Romeo en 2022 et il l’a bien fait savoir.

« Le plus gros défi pour l’équipe sera de remonter sur la grille »