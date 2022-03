Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton déterminé à «détruire» Verstappen ?

Publié le 9 mars 2022 à 19h35 par T.M.

Interrogé sur le duel à venir entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, Anthony Davidson a fait une grosse annonce sur les intention du pilote Mercedes.

Après ce qui est arrivé la saison dernière et surtout lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, tous les yeux seront rivés vers la bataille entre Lewis Hamilton et Max Verstappen pour le titre de champion du monde 2022. Pour cette nouvelle saison, le pilote Mercedes revient d’ailleurs plus motivé que jamais. Récemment, Hamilton assurait en effet : « Si vous pensez que ce que vous avez vu à la fin de l'année dernière était ce que je peux faire de mieux, attendez de voir cette année ».

« Ce qu'il voudra le plus, c'est détruire Max Verstappen »