Mercato - OM : Il claque la porte et déballe tout sur son transfert

Hugo Chirossel

Après un prêt de quelques mois à Alanyaspor entre août et décembre 2022, Oussama Targhalline a définitivement quitté l’OM en janvier 2023 pour s’engager avec Le Havre. Un choix difficile pour le milieu de terrain âgé de 21 ans et qui n’a pas été compris par certaines personnes de son entourage, mais il voulait à tout prix avoir plus de temps de jeu.

Deux ans et demi après son arrivée en provenance de l’académie Mohamed VI, Oussama Targhalline a définitivement mis un terme à son aventure à l’OM en janvier 2023. Âgé de 21 ans, le milieu de terrain a pris la direction du Havre, où il est sous contrat jusqu’en juin 2025.

Mercato - OM : Coup de théâtre pour cet entraîneur ? https://t.co/pBt2kLAmp7 pic.twitter.com/6yh5lPMkir — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

« J’étais à l’OM et je voulais vraiment partir pour avoir ce temps de jeu »

« Au début, ce choix de carrière et le fait de rejoindre Le Havre, c’était un peu compliqué mais c’est normal aussi. J’étais à l’OM et je voulais vraiment partir pour avoir ce temps de jeu et cette logique, ma logique n’a pas forcément été comprise », a expliqué Oussama Targhalline, dans un entretien accordé à Foot Mercato . « Beaucoup de personnes ne comprenaient pas ça même dans mon entourage. Pour eux, ma décision était trop risquée. Après, je ne suis pas quelqu’un qui se cache, j’étais déterminé, je savais ce que je voulais, j’avais besoin de temps et je voulais montrer ce que je savais faire donc je suis parti de l’OM et quand je suis arrivé au HAC, ça n’a pas forcément marché au début . »

« Je savais que si je voulais montrer mon potentiel, il fallait que je joue »