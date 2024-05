Mercato : L’OM veut le garder, il force son départ

Hugo Chirossel

Arrivé en 2020 en provenance de l’académie Mohamed VI à Casablanca, Oussama Targhalline a définitivement quitté l’OM lors de l'hiver 2023, pour s’engager avec Le Havre. Avant cela, le milieu de terrain âgé de 21 ans avait passé six mois en prêt à Alanyaspor, et ce malgré la volonté du club de le conserver.

Il n’est pas toujours facile pour les jeunes joueurs de s’imposer à l’OM et Oussama Targhalline en a fait l’expérience. Désormais au Havre, qu’il a rejoint en janvier 2023, le milieu de terrain âgé de 21 ans avait avant cela passé six mois en prêt en Turquie, à Alanyaspor. Un choix sur lequel il est revenu dans un entretien accordé à Foot Mercato .

« J’avais besoin de temps de jeu, ce n’était pas le cas à Marseille »

« Ce qu’il faut savoir et pour remettre dans le contexte, c’est qu’à la fin de la saison 2021-2022 avec le coach Sampaoli (qui était arrivé à l’OM en mars 2022 pour succéder à Nasser Larguet alors coach intérimaire, ndlr), je suis allé le voir et je lui ai demandé qu’il me laisse partir en prêt pour l’année suivante donc avant l’arrivée d’Igor Tudor, j’avais déjà décidé pour mon avenir. J’avais besoin de temps de jeu, ce n’était pas le cas à Marseille parce que c’est comme ça, c’est aussi la réalité de ces clubs là. Lors de la préparation estivale de la saison 2022-2023, j’étais toujours à l’OM et le coach Jorge Sampaoli m’avait promis du temps de jeu, il souhaitait que je reste et il voulait me donner du temps de jeu. Il faut savoir que j’avais une très bonne relation avec lui même en dehors des terrains et du football. J’ai appris beaucoup de choses à ses côtés mais je voulais quand même partir malgré le fait d’avoir potentiellement ce temps de jeu, ce n’était pas sûr », a expliqué Oussama Targhalline.

« J’ai fait cette préparation estivale avec Tudor, lui aussi voulait me garder »