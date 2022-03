Formule 1

Formule 1 : La sortie surréaliste de Verstappen sur la Mercedes d'Hamilton !

Publié le 11 mars 2022 à 9h35 par A.M.

Alors que la nouvelle Mercedes défraye la chronique à Barcelone, Max Verstappen n'hésite pas à donner un avis étonnant sur la monoplace allemande.

A Barcelone, pour la seconde séance d'essais hivernaux, la grande star est la Mercedes. En effet, tous les regards étaient rivés sur les nouveautés apportées par l'écurie allemande sur sa monoplace, à commencer par l'absence de pontons de part et d'autre du moteur. Pour l'instant, impossible de dire si cela va permettre à Mercedes de survoler les débats puisque les écuries se concentrent essentiellement sur la fiabilité plus que la performance, mais Max Verstappen a déjà un avis radical sur la monoplace de son grand rival, Lewis Hamilton.

«Je ne sais pas si elle est légale mais elle est moche n’est-ce pas ?»