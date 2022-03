Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly fait une énorme demande à… Kylian Mbappé !

Publié le 11 mars 2022 à 19h35 par La rédaction

Actuellement à Bahreïn pour les essais hivernaux, Pierre Gasly n’a pas la tête qu’à la Formule 1. Le pilote français, fidèle supporter du PSG, a demandé à Kylian Mbappé de rester à Paris après l'élimination de son club de cœur en Ligue des Champions.

A quelques jours de la reprise de la saison de Formule 1, Pierre Gasly retrouve de plus en plus de sensations. Le pilote français se sent bien au volant de son Alpha Tauri, lui qui a signé ce jeudi le meilleur temps des essais hivernaux à Bahreïn. Mais ce qui a préoccupé l’esprit de Pierre Gasly cette semaine, c’est l’élimination du PSG en 8ème de finale de Ligue des Champions. Supporter inconditionnel du club de la capitale, Pierre Gasly a mal vécu le cauchemar de Santiago Bernabeu.

« Kylian, si tu m’entends, reste »