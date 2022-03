Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé va très rapidement se décanter !

Moins de deux jours après l'élimination du PSG contre le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, tous les regards sont braqués vers Kylian Mbappé, dont le contrat s'achève en juin prochain. Et visiblement, ce feuilleton pourrait prochainement s'accélérer.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé cristallise l'attention. Il faut dire qu'après avoir confirmé qu'il avait réclamé son départ l'été dernier, l'attaquant français a encore pris une nouvelle dimension, s'imposant comme le leader naturel du club de la capitale. Toutefois, si le PSG avait pu s'opposer à son transfert l'été dernier, cette fois-ci, le champion du monde est en position de force compte tenu de sa situation contractuelle. Kylian Mbappé est libre de négocier avec le club de son choix et dispose même d'un accord verbal avec le Real Madrid, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Cependant, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui a offert un choc entre le PSG et la Casa Blanca , a clairement retardé l'échéance. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera », expliquait ainsi Kylian Mbappé avant la double confrontation.

