Formule 1

Formule 1 : Hamilton lâche ses vérités sur sa relation avec Verstappen !

Publié le 11 mars 2022 à 16h35 par A.M.

A une semaine de la reprise de la saison, Lewis Hamilton s'est prononcé sur sa relation avec Max Verstappen son grand rival.

Présent à Bahreïn pour les derniers essais hivernaux avant le début de la saison dimanche prochain, Lewis Hamilton découvre sa nouvelle monoplace qui doit lui permettre de reconquérir le titre mondial qu'il a laissé filer dans le dernier tour du dernier Grand Prix en 2021. C'est Max Verstappen qui a décroché son premier sacre après une saison très tendue qui a clairement entaché la relation entre les deux pilotes. Et Lewis Hamilton s'est d'ailleurs prononcé sur son grand rival.

«Nous sommes des combattants là-bas, il n’y a pas d’amis en piste»