Formule 1

Formule 1 : Gasly se prononce sur ses essais réussis à Bahreïn !

Publié le 10 mars 2022 à 20h35 par P.L.

À l'aube du premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn, les pilotes ont pu faire leurs premiers essais sur cette piste. Pierre Gasly s'en est très bien tiré puisqu'il a terminé premier au niveau des temps à l'issue de la journée. Toutefois, le Français est conscient qu'il lui reste encore beaucoup de travail à accomplir.

À neuf jours du premier Grand Prix de 2022, à Bahreïn, les pilotes ont pu effectuer leur première journée d’essais sur le circuit. Et cela s’est plutôt bien passé pour Pierre Gasly et AlphaTauri. Le Français a terminé à la première place au niveau des temps tout en ayant accompli 103 tours. Ayant dans le viseur un retour chez Red Bull en 2023, Pierre Gasly entame sa saison de la meilleure des manières. Toutefois, le pilote de 26 ans est conscient qu’il lui reste encore beaucoup de travail à faire pour utiliser pleinement les ressources de sa monoplace.

« Je sais qu’il nous reste encore beaucoup de travail à faire pour extraire davantage de la voiture »