OM : Echec avec Aubameyang ? McCourt a l'habitude

Jean de Teyssière

Depuis que Franck McCourt a repris le club en 2016, l'OM a parfois réussi des bons coups sur le mercato. Mais le club s'est aussi fait piéger à plusieurs reprises avec les contrats de ses joueurs, partis libres. Cette saison encore, une star de l'OM pourrait partir sans indemnités de transfert : Pierre-Emerick Aubameyang. Retour sur les départs libres les plus marquants de l'ère McCourt.

Ce vendredi, L'Equipe annonce que l'OM pourrait faire une fleur au futur club de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais, qui a rompu son contrat avec Chelsea la saison dernière pour rejoindre gratuitement l'OM pourrait avoir de belles offres sur la table en fin de saison, surtout si l'OM n'est pas européen. Vu les circonstances de son arrivée, il n'est pas impossible que l'OM accepte à son tour de rompre le contrat de son buteur, le laissant partir gratuitement, comme tant d'autres avant lui.

En 2021, Thauvin rejoint Gignac

La valse des départs de stars de l'OM gratuitement débute en 2021, avec Florian Thauvin. Après une saison 2020-2021 difficile, Florian Thauvin arrive en fin de contrat. Aucune prolongation n'est signée et le chouchou du stade Vélodrome s'en va libre pour rejoindre au Mexique un autre joueur parti gratuitement du club : André-Pierre Gignac. Une pige mexicaine qui n'aura pas porté ses fruits, avec le retour en Europe dès la saison 2022-2023.

2022, départs libres de Kamara et Mandanda

En 2022, l'OM perd deux cadres de son équipe. Son gardien emblématique, Steve Mandanda part en étant le joueur le plus capé de l'histoire du club avec 613 matchs. L'international français rejoint le Stade rennais gratuitement et son départ en appellera un autre. Plus surprenant, alors que l'OM est qualifié en Ligue des Champions, Boubacar Kamara, formé au club, décide de quitter lui aussi gratuitement l'OM pour rejoindre le quatorzième de Premier League : Aston Villa. Un choix motivé par la présence de Steven Gerrard sur le banc, remplacé depuis par Unai Emery. Et cette saison, Kamara et Aston Villa se sont qualifiés pour la Ligue des Champions...

Sanchez et Payet quittent l'OM en 2023

A la fin de la saison dernière, deux stars marseillaises sont aussi parties libres du club. Alexis Sanchez, qui avait signé pour un an, ne donne pas de signe de vie à ses dirigeants et décide finalement de ne pas accepter l'offre de prolongation de l'OM. Il a rebondi à l'Inter Milan, qu'il devrait également quitter gratuitement cet été. L'autre star n'est autre que Dimitri Payet. Véritable idole du Vélodrome, l'international français était pourtant sous contrat jusqu'en juin 2024 et rêvait de finir sa carrière à l'OM. Les dirigeants marseillais n'en ont pas pris compte et la décision de rompre le contrat a été prise. En larmes, le Réunionnais a donc annoncé son départ et s'éclate désormais au Brésil, au Vasco de Gama.