MMA - UFC : « Le Schwarzenegger français », Aspinall tacle encore Ciryl Gane

Florian Barré

Jeudi, Dana White a fait une grande annonce qui ne va pas plaire aux Français. Le patron de l’UFC a officialisé deux immenses combats pour le 304e pay-per-view de l’organisation, opposant d’un côté Leon Edwards à Belal Muhammad et de l’autre, Tom Aspinall à Curtis Blaydes. De ce fait, si bon nombre d’observateurs se demandent pourquoi Ciryl Gane est une nouvelle fois laissé sur la touche, Aspinall a donné une explication toute simple.

Depuis septembre 2023, Ciryl Gane se fait très discret. Alors qu’il existait une possibilité d’un retour en juillet, Dana White, patron de l’UFC, a mis fin à toutes les espérances des fans tricolores. En effet, pour la défense de sa ceinture intérimaire, Tom Aspinall n’affrontera pas le Bon Gamin mais bien Curtis Blaydes, dans une revanche qui sent déjà le souffre. Il y a deux ans, le Britannique s’était déjà incliné face à Razor , en raison d’une blessure au genou l’ayant contraint à abandonner. Il s’agit là de sa seule défaite dans la promotion reine de MMA.

Aspinall s’agace !

Mais pourquoi Blaydes, prétendant numéro 4 à la ceinture, a-t-il l’opportunité d’affronter Aspinall avant Ciryl Gane, prétendant numéro 2 ? La réponse est simple selon Aspinall : « L’UFC voulait que j’affronte Ciryl Gane à Manchester, j’ai accepté. Si l’UFC veut ce combat ça ne m’embête pas, je me considère comme le champion unifié des poids lourds, je suis le n°1, alors je suis prêt à me battre contre n’importe qui. L’UFC est mon employeur, on me donne Ciryl Gane, j’accepte. Mais Ciryl tourne des films, il essaie d’être le Arnold Schwarzenegger français. S’il veut faire des films et devenir acteur, vas-y fais-toi plaisir Ciryl » a déclaré l’athlète anglais.

