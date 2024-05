MMA : « J’en ai juste besoin d’une », Doumbè met en garde Willis avant leur choc !

Florian Barré

C’est le grand jour pour Cédric Doumbè. Le combattant Franco-Camerounais affronte Jaleel Willis ce vendredi soir lors du co-main event du Bellator Paris. Surmotivé à l’idée de retrouver le chemin de la victoire, « The Best » a rencontré hier son adversaire. Lors d’une conférence de presse houleuse, il a prévenu l’Américain. Selon lui, le combat sera rapide, à l’instar de celui qu’il a remporté contre Jordan Zebo il y a quelques mois.

Cédric Doumbè réussira-t-il son retour dans la cage ? Ce vendredi soir, à l’Accor Arena de Paris, le natif de Douala n’a pas le droit à l’erreur. Une deuxième défaite de rang, bien que la précédente soit controversée, signerait presque la déchéance du combattant. Mais selon le principal intéressé, cela ne se produira pas : « J’en ai juste besoin d’une (droite), d’une seule pour le mettre KO et c’est ce que je ferai. » a-t-il affirmé lors de la conférence de presse de ce jeudi. Face à lui, Jaleel Willis ne s’est pas démonté : « T’es un p*tain de bébé dans ce sport. Qu’est-ce que tu vas ressentir quand tu vas te faire battre par un mec avec 4000 followers ? »

« Il va manger une patate du Cameroun »

Décontracté comme à son habitude, Doumbè en a rajouté une couche face à son adversaire : « Vous savez comment ça va se passer. Y’a plus le droit à l’erreur. On passe l’aspirateur dans la cage et on fait le job. Lui, il sait pas ce qui l’attend demain. Miskine, il est venu visiter Paris, la Tour Eiffel, manger des croissants. Il sait pas que demain il va manger une patate du Cameroun ! » Des mots qui témoignent de la sérénité du combattant tricolore.

« Baki » voit Doumbè vainqueur