MMA : Comment prendre ses places pour l’UFC Paris 3 et à quel prix ?

Florian Barré

Ce mardi, l’UFC a annoncé revenir à Paris pour la troisième fois depuis que le MMA a été légalisé en France. Les combats, dont on ne connaît pas encore les détails, auront lieu le samedi 28 septembre à l’Accor Arena de Bercy. Ainsi, le10sport vous propose un récapitulatif de tout ce qu’il sauf savoir, notamment au sujet de la billetterie et des combattants attendus pour l’occasion.

C’est officiel ! L’UFC fera son retour dans la capitale française le 28 septembre prochain. « Nous retournons à Paris pour la troisième année consécutive. J’ai envie de dire aux fans : si vous n’êtes jamais allé voir un combat à Paris, c’est probablement le moment de réserver vos billets. Rendez-vous en septembre ! » a confié Dana White, patron de la promotion. Mais le plus difficile désormais pour les fans, c’est d’obtenir ce fameux sésame, le billet permettant d’assister à cette grande soirée. Pour l’heure, pas d’inquiétude, la billetterie n’a pas encore ouvert ses portes.

MMA - UFC : « C’est le plus dangereux », Imavov se la joue honnête concernant Cannonier https://t.co/7PFS6N6uhx pic.twitter.com/T6wVlfKclP — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Une place, mais à quel prix ?

En effet, ces derniers seront mis en vente le vendredi 5 juillet dès 10h pour le grand public. Seuls les membres du Fight Club auront la possibilité d'acheter leurs billets en avance, ce dès le mercredi 3 juillet à 10h, tandis que les personnes ayant indiqué leur intérêt en amont pourront y accéder dès le jeudi 4 juillet à 10h. En tout, pas moins de 15 000 fans envahiront l’Accor Arena. Pour en faire partie, il faudra débourser 100 € à minima. Le reste des places disponibles dans les gradins sera vendu à des prix compris entre 122 et 404 €. Enfin, pour être au plus près de la cage, les plus dépensiers devront payer entre 849 € et 1697 €.

Quels Français peut-on attendre ?