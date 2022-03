Formule 1

Formule 1 : George Russell envoie un énorme message à Nikita Mazepin !

Publié le 11 mars 2022 à 11h35 par A.M.

Aperçu en train de discuter avec Nikita Mazepin, George Russell a tenu à mettre les choses au clair et assure qu'il n'y avait rien de politique.

Le contexte actuel entre la Russie et l'Ukraine a poussé Haas à se séparer de Nikita Mazepin. Le pilote russe a été remplacé par Kevin Magnussen et cette situation ne passe pas inaperçue dans le paddock. Ancien coéquipier de Nikita Mazepin, au sein de l’équipe Hitech en F3 européenne en 2016, George Russell a d'ailleurs tenu à commenter cette situation et à faire le point sur le récent échange qu'il a eu avec le pilote russe.

«C’était personnel, il n’y avait rien de politique»