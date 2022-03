Formule 1

Formule 1 : Mazepin pousse un coup de gueule contre Haas !

Publié le 9 mars 2022 à 14h35 par A.M.

Renvoyé par Haas à cause de la situation géopolitique impliquant son pays, la Russie, Nikita Mazepin s'en prend au comportement de son ancienne écurie.

Comme de nombreux sportifs russes, Nikita Mazepin paye la politique de Vladimir Poutine qui a décidé d'envahir l'Ukraine. Les nombreuses sanctions infligées par l'Europe à la Russie ont un impact sur le sport et les sportifs. Nikita Mazepin, qui n'aurait pas été autorisé à disputer le Grand Prix de Silverstone compte tenu des décisions en Grande-Bretagne. Par conséquent, en soutien à l'Ukraine, Haas a décidé de rompre son contrat avec l’entreprise chimique russe Uralkali, qui était son principal sponsor, et s'est également séparé de son pilote qui s'apprêtait à disputer sa deuxième saison en Formule 1. Mais Nikita Mazepin ne digère pas la façon dont les patrons de Haas se sont comportés à son égard.

«Je suis un jeune homme de 23 ans, et que je n’étais pas prêt pour cela»