Mercato - OM : Il offre ses services à Longoria !

Passé par l'OM entre 1999 et 2003, Ibrahima Bakayoko s'est présenté en zone mixte, dimanche dernier, après la rencontre face au RC Lens pour évoquer le rapprochement entre le club marseillais et la Côte d'Ivoire. L'ancien attaquant a encouragé Pablo Longoria à continuer dans cette direction et à poursuivre son engagement en Afrique de l'Ouest.

La Côte d'Ivoire était à l'honneur dimanche dernier au Vélodrome. Pablo Longoria a reçu une délégation de Sublime Côte d’Ivoire, emmenée par Siandou Fofana, Ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs. Le responsable était accompagné de plusieurs anciens joueurs, notamment d'Ibrahima Bakayoko. Ancien buteur de l'OM, il s'est prononcé longuement sur le projet sportif du club marseillais et n'a pas hésité à proposer son aide.

« Avec la visite qu'on a eue au centre d'entraînement avec les infrastructures, je pense qu'il peut y avoir des grands joueurs comme Basile dans le centre de formation. Et je pense que ça serait une très bonne chose que l'OM privilégie aussi la formation. Les partenariats aussi avec l’Afrique. Nous, on est disponibles » a confié Bakayoko en zone mixte. Il a, également, salué l'engagement de Pablo Longoria, qui s'est rendu à de nombreuses reprises en Côte d'Ivoire.

