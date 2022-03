Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Abu Dhabi… Les vérités de Lewis Hamilton sur son silence !

Publié le 14 mars 2022 à 19h35 par B.C. mis à jour le 14 mars 2022 à 19h37

Après le sacre de Max Verstappen, Lewis Hamilton est resté en retrait, de quoi susciter de nombreuses rumeurs sur son avenir en Formule 1. Une période sur laquelle est revenu le pilote Mercedes.

Après un final totalement fou à Abu Dhabi, Max Verstappen est parvenu à remporter son premier titre mondial la saison dernière, au détriment de Lewis Hamilton, qui rêvait d’un huitième sacre. Alors que les polémiques ont été nombreuses lors du dernier Grand Prix de la saison, notamment en raison des décisions de l’ex-directeur de course Michael Masi, Lewis Hamilton s’est fait remarquer par son silence dans les semaines qui ont suivi, de quoi relancer les rumeurs sur son avenir. Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , le pilote Mercedes est revenu sur cette période.

« S’éloigner des réseaux sociaux est une bonne chose »