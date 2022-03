Formule 1

Formule 1 : Mazepin, Magnussen… Schumacher s’enflamme pour ce changement de taille !

Publié le 15 mars 2022 à 20h35 par B.C.

En raison de la guerre en Ukraine, Nikita Mazepin a quitté Haas, remplacé par Kevin Magnussen. De son côté, Mick Schumacher se satisfait de pouvoir compter sur l’expérience du Danois.

Dans quelques jours, Kevin Magnussen retrouvera officiellement la Formule 1. Alors que Haas comptait sur son binôme composé de Mick Schumacher et Nikita Mazepin pour cette nouvelle saison, les événements malheureux survenus en Ukraine ont précipité le départ du pilote russe, remplacé par Magnussen. Un changement imprévu qui ne semble pas déplaire à Mick Schumacher, heureux de pouvoir compter sur l’expérience du Danois.

« C’est définitivement bénéfique pour moi et pour l’équipe »