Formule 1

Formule 1 : Alonso et Ocon reçoivent un énorme message pour 2022 !

Publié le 15 mars 2022 à 13h35 par A.M.

A quelques jours du début de la saison 2022, Laurent Rossi, patron d'Alpine, affiche un optimisme modéré pour les premiers Grands Prix.

Dimanche, la Formule 1 reprend ses droits à l'occasion du Grand Prix de Bahreïn. Et pour ce premier rendez-vous de la saison, le suspens est total compte tenu du fait qu'il semble impossible d'établir une hiérarchie claire après les essais hivernaux. Il faut dire que le nouveau règlement technique imposé par la FIA change tout et les écuries ont du repartir de zéro pour préparer leur monoplace. Par conséquent, une première hiérarchie devrait se dévoiler à Bahreïn et ou en sera Alpine ? Fernando Alonso et Esteban Ocon ont connu des essais hivernaux en dents de scie, avec, en plus de la découvert d'une nouvelle voiture comme tous les autres pilotes, l'appréhension d'un nouveau moteur. Laurent Rossi se montre donc assez mesuré quant à ses ambitions.

«Je ne dirais pas que nous sommes incroyablement compétitifs»